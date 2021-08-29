Частое употребление супов на мясном бульоне может привести к инфаркту

Москва, 29 августа. Врачи часто рекомендуют мясные бульоны пациентам после операций для восстановления сил. Диетолог Андрей Бобровский призвал россиян не увлекаться такими супами.

При выращивании скота и птицы, по словам эксперта, на современных фермах в большом количестве используют гормоны и антибиотики. В связи с этим лучше всего употреблять бульон третьего отвара. Вредных веществ в таком супе будет меньше.

Диетолог также напомнил, что развитие сердечно-сосудистых заболеваний напрямую связано с регулярным употреблением животных жиров. Если увлекаться супами на говяжьем или курином бульоне, повысится риск развития инфаркта или инсульта. Могут возникнуть и другие опасные болезни.

«Жирный наваристый бульон может привести к приступу подагры, желчекаменной, мочекаменной болезни, к приступу панкреатита, поскольку он может вызывать усиленную работу поджелудочной железы», — подчеркнул Бобровский в беседе с радио Sputnik.

Доктор и телеведущий Александр Мясников ранее перечислил неочевидные признаки инфаркта на ранней стадии. К ним относятся одышка и повышенная потливость.