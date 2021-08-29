Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 02:38
02:26
Политика
Пушков заявил о гибели глобального лидерства США в Афганистане
02:25
Технологии
Режим HDR поможет улучшить качество съемки на смартфоне
02:24
Происшествия
Погибший во время матча вратарь «Красной Звезды» мог задохнуться
02:16
Наука
Россия в конце 2021 года проведет испытания плазмотрона
02:05
Общество
Популярность Porsche Taycan в России сравнили с любовью к модным гаджетам
02:01
Происшествия
Два человека травмировались при столкновении автомобиля и мотоцикла в Москве
02:00
Общество
Ученый рассказал, нужна ли Крыму вода из Украины по перекрытому каналу
01:59
Шоу-бизнес
«Еле дышит»: представитель МакSим описала состояние певицы после комы
01:56
Общество
Пляжные кладоискатели из России и США признались в больших заработках
01:41
Общество
Социологи выяснили причины частого употребления алкоголя успешными женщинами
Все новости

Пушков заявил о гибели глобального лидерства США в Афганистане
Политика
Пушков заявил о гибели глобального лидерства США в Афганистане
Global Look Press  /  US Joint Staff / via Globallookpress.com

Москва, 29 августа. Военные США были вынуждены в панике бежать из Афганистана, «бросая все, что только можно». На это указал сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он прокомментировал новость, согласно которой американские войска оставили талибам большое количество вооружений стоимостью в 85 миллиардов долларов. Радикальное движение «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) также получило доступ к биометрическим данным афганцев, которые на протяжении 20 лет помогали США.

«Судя по этим цифрам, американцы еле унесли ноги из Афганистана, бросая все, что только можно. Война была бессмысленной и бездарной. Поражение является очевидным и зримым для всего мира. В самих США его называют не иначе, как позорным. И в Вашингтоне еще рассуждают о "глобальном лидерстве" США? Помилуйте. Сама заявка администрации Байдена на такое лидерство погибла в Афганистане», — написал Пушков.

Сенатор ранее заявил о неминуемой неудаче новой операции США в Афганистане. Он полагает, что поражение Вашингтона в Южной Азии стало реваншем истории, религии и идеологии над современностью и глобализмом, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пушков заявил о гибели глобального лидерства США в Афганистане
сша афганистан пушков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru