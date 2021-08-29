Пушков заявил о гибели глобального лидерства США в Афганистане

Москва, 29 августа. Военные США были вынуждены в панике бежать из Афганистана, «бросая все, что только можно». На это указал сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он прокомментировал новость, согласно которой американские войска оставили талибам большое количество вооружений стоимостью в 85 миллиардов долларов. Радикальное движение «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) также получило доступ к биометрическим данным афганцев, которые на протяжении 20 лет помогали США.

«Судя по этим цифрам, американцы еле унесли ноги из Афганистана, бросая все, что только можно. Война была бессмысленной и бездарной. Поражение является очевидным и зримым для всего мира. В самих США его называют не иначе, как позорным. И в Вашингтоне еще рассуждают о "глобальном лидерстве" США? Помилуйте. Сама заявка администрации Байдена на такое лидерство погибла в Афганистане», — написал Пушков.

Сенатор ранее заявил о неминуемой неудаче новой операции США в Афганистане. Он полагает, что поражение Вашингтона в Южной Азии стало реваншем истории, религии и идеологии над современностью и глобализмом, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.