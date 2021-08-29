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Режим HDR поможет улучшить качество съемки на смартфоне
Технологии
Режим HDR поможет улучшить качество съемки на смартфоне
pixabay.com

Москва, 29 августа. Смартфон во многом заменили фотолюбителям привычную камеру. Самым простым способом улучшить качество съемки является включение режима HDR.

Смартфон в режиме HDR сделает фотографию несколько раз с разной экспозицией, а затем склеит их в один файл. По итогу получится более качественный кадр, отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов в беседе с «Российской газетой».

Качество можно улучшить вручную, понизив уровень зернистости до 100-250, а выдержку оставить автоматической. Если есть навык обработки фотографий на компьютере, то можно сохранять кадры в формате RAW. В гаджетах с 48, 64 и 108 Мп в основной камере не рекомендуется включать режим с максимальным количеством мегапикселей. Такие настройки помогут при солнечной погоде.

Если нужно снимать в темноте, то стоит навести вручную фокус на яркие предметы. Смартфон сделает картинку темнее, а сам кадр получится с натуральными цветами. Еще один совет – установка Google Camera. С этим приложением качество улучшится, как после работы профессионалом.

Частое использование смартфона влияет на износ аккумулятора. Чтобы замедлить процесс, рекомендуется не заряжать гаджет в некомфортных для него условиях и не пользоваться функцией «быстрой зарядки».

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