Режим HDR поможет улучшить качество съемки на смартфоне

Москва, 29 августа. Смартфон во многом заменили фотолюбителям привычную камеру. Самым простым способом улучшить качество съемки является включение режима HDR.

Смартфон в режиме HDR сделает фотографию несколько раз с разной экспозицией, а затем склеит их в один файл. По итогу получится более качественный кадр, отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов в беседе с «Российской газетой».

Качество можно улучшить вручную, понизив уровень зернистости до 100-250, а выдержку оставить автоматической. Если есть навык обработки фотографий на компьютере, то можно сохранять кадры в формате RAW. В гаджетах с 48, 64 и 108 Мп в основной камере не рекомендуется включать режим с максимальным количеством мегапикселей. Такие настройки помогут при солнечной погоде.

Если нужно снимать в темноте, то стоит навести вручную фокус на яркие предметы. Смартфон сделает картинку темнее, а сам кадр получится с натуральными цветами. Еще один совет – установка Google Camera. С этим приложением качество улучшится, как после работы профессионалом.

Частое использование смартфона влияет на износ аккумулятора. Чтобы замедлить процесс, рекомендуется не заряжать гаджет в некомфортных для него условиях и не пользоваться функцией «быстрой зарядки».