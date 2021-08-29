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Россия в конце 2021 года проведет испытания плазмотрона

  /   Обновлено: 29 августа 2021 02:16
Наука
Россия в конце 2021 года проведет испытания плазмотрона
wikipedia.org  /  PD

Москва, 29 августа. Специалисты Исследовательского центра имени М. В. Келдыша (часть Роскосмоса) в конце текущего года проведут испытания установки плазмотрона.

Особо опасные отходы коммунальной и промышленной сферы будут утилизироваться при помощи этой разработки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова генерального директора научной организации Владимира Кошлакова.

«Мы разработали плазмотроны, сейчас проводим работы по созданию небольшой установки», – заявил глава центра.

Возможности сжигания отходов данного класса разработанным плазмотроном будут продемонстрированы в конце 2021 года. После того, как все необходимые этапы государственного и научно-лабораторного тестирования аппарата будут завершены, руководство центра начнет более тесное сотрудничество с правительством Нижнего Новгорода на предмет ликвидации отходов.

Устройства плазмотронов уже применяют в Российской Федерации. С помощью этого аппарата планируется переплавить трофейное оружие Вермахта и построить из этого металла ступени Храма Вооруженных сил России.

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роскосмос испытания плазмотрон
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