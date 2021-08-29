Популярность Porsche Taycan в России сравнили с любовью к модным гаджетам

Москва, 29 августа. Модель Porsche Taycan возглавила список самых популярных электрокаров в России. Топовая версия этого автомобиля оценивается в 13 миллионов рублей.

Всего в период с января по июнь 2021 года в стране было реализовано 554 новых электрокара. Из них 326 единиц приходятся на Porsche Taycan. Объяснить популярность дорогостоящей машины можно с модой на топовые гаджеты, которыми хочет похвастаться большое количество людей.

«Впрочем, у смартфонов и электромобилей много общего. И те и другие построены вокруг батареи. Конкуренция в основном разворачивается тоже вокруг батареи: насколько ее хватит, как быстро зарядится», — говорится в материале «Известий».

Модель Taycan оснащена типичным для Porsche интерьером. Машина обладает высокой передней панелью, спортивным рулем и бордовой кожаной обивкой сидений. Предельная скорость модного электрокара составляет 260 километров в час.

Американский концерн Jeep ранее дополнил свою линейку обновленным внедорожником Commander. Машина получила необычный экстерьер, который отличает ее от модели Compass после рестайлинга.