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«Еле дышит»: представитель МакSим описала состояние певицы после комы
Шоу-бизнес
«Еле дышит»: представитель МакSим описала состояние певицы после комы
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 29 августа. Певица МакSим (Марина Абросимова) после выписки из больницы, где она провела около двух месяцев с COVID-19, все еще не может восстановиться и с трудом передвигается.

Артистка долгое время пробыла в искусственной коме на аппарате ИВЛ, 13 августа ее отпустили домой. Болезнь МакSим стала одной из самых обсуждаемых тем, некоторые злоумышленники используют проблемы артистки в корыстных целях. Звезде предлагают миллионы за участие в различных мероприятиях, ее именем спекулируют при сборе средств. Расклад прокомментировала представитель певицы.

«Человек еле перемещается, еле дышит. Какие мероприятия? Вопиющее безобразие. Человек боролся, был между жизнью и смертью, только что перешел эту грань. Это пишут люди, совершенно далекие от реального состояния артиста. Да если она ходит, то тихо-тихо…», — заявила представитель МакSим Маргарита Соколова в эфире программы «Прямой эфир».

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская ранее заявила, что певица пока не собирается возобновлять свою музыкальную деятельность. Сейчас артистка находится дома, где продолжает процесс лечения и восстановления после тяжелой болезни, передает RT.

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