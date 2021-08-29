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Пляжные кладоискатели из России и США признались в больших заработках
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Пляжные кладоискатели из России и США признались в больших заработках
pixabay.com

Москва, 29 августа. Отдыхающие нередко забывают на пляжах деньги и украшения. На эти сокровища охотятся пляжные кладоискатели. Зарабатывают они немало.

Американец Эйс Ковей признался, что за нынешнее лето нашел на пляже украшений на общую сумму более десяти тысяч долларов. Для него пляжное кладоискательство, по данным телеканала НТВ, давно перестало быть хобби, превратившись в прибыльный бизнес.

Российский кладоискатель Владимир Порываев считает, что на отечественных пляжах также можно неплохо заработать. Поэтому он предпочитает Крым лазурному берегу Франции или калифорнийскому побережью.

«Где-то до 100 тысяч мелочью, монетами за сезон. Это 80–90 тысяч. 280 граммов золота и где-то от 600 граммов и до килограмма серебра. Остальное умножайте сами», — раскрыл свой пляжный заработок Порываев.

Правовую оценку пляжному кладоискательству дал юрист Евгений Парамошкин. В США, по его словам, любая находка автоматически становится собственностью кладоискателя. В России обнаруженные на пляже драгоценности следует отнести в полицию. Забрать их позволят, только если владелец украшений не найдется в течение шести месяцев.

Российские археологи недавно нашли уникальные клады в окрестностях Суздаля и Старой Рязани. Речь идет о ювелирных украшениях и серебряных монетах конца XI — начала XII веков.

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