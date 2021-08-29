Социологи выяснили причины частого употребления алкоголя успешными женщинами

Москва, 29 августа. Социологи провели исследование, в ходе которого выяснилась зависимость частоты употребления спиртного от занимаемой должности у женщин.

Результаты показали, что женщины, избравшие сферу бизнеса, или находящиеся на высших должностях чаще употребляют алкоголь. Это связано с регулярными деловыми встречами, где подобные ритуалы не редкость. Также эти направления связаны с большим количеством стресса, и алкоголь способствует релаксации после трудового дня. Вместе с этим специалисты отмечают, что ранее традиционно мужская сфера бизнеса не до конца отошла от стереотипов, поэтому женщинам приходится «вливаться» в компанию мужчин именно таким способом. Об этом передают «Известия».

Старший научный сотрудник сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Виктория Брюно отмечает, что последствия употребления спиртного скорее более пагубно отразятся на женщине с менее низким социальным статусом, так как у обеспеченных представительниц больше возможной для поддержания и восстановления здоровья. Другой врач-психотерапевт Кетеван Кашникова считает, что успешные люди и предприниматели не склонны к зависимости в принципе. Их деятельность не допускает привыкания, а к стрессу они адаптированы как никто другой.

Однако употребление алкоголя чаще всего приводит к проблемам. Врач-психотерапевт рассказал об опасности такого «отдыха» по выходным.