Польские военные укрепили границу с Белоруссией колючей проволокой

Варшава, 29 августа. Военнослужащие Польши принялись устанавливать колючую проволоку на границе с Белоруссией. Таким образом Варшава надеется бороться с нелегальными мигрантами.

Польский премьер-министр Матеуша Моравецкий ранее заявил, что правительство страны продолжит придерживаться жесткой риторики в вопросе нелегальной миграции. Варшава намерена усилить борьбу с незаконным проникновением на территорию Польши.

В наплыве мигрантов польские власти обвиняют Минск. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по словам поляков, якобы использует против них «гибридное оружие». В связи с этим Польша стала активно укреплять свои рубежи колючей проволокой. Этого материала ей хватило уже на 130 км. В планах — возвести еще 50 км стены из «колючки».

Литва тоже хотела бы обнести границы колючей проволокой, но у Вильнюса недостаточно материала. Недавно глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис, по данным «Парламентской газеты», выразил готовность встретиться со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом, чтобы обсудить проблему нелегальной миграции.

Сами литовцы возмущены столь пристальным вниманием Вильнюса к ситуации с мигрантами. На это тратятся большие деньги, заявил экс-депутат литовского парламента Вячеслав Титов.