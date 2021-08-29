Препарат от глистов для животных стал народным средством против COVID-19 в США

Вашингтон, 29 августа. Жители США массово скупают в аптеках препарат от глистов для животных. Им они пытаются лечить COVID-19, несмотря на предупреждения американских властей.

Речь идет об ивермектине. Препарат буквально исчез из аптек во многих штатах, не исключая Оклахому и Техас. Продается он без рецепта, но для людей не предназначен, сообщил канал FoxBusiness.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами ранее одобрило ивермектин для «лечения кишечного стронгилоидоза и онхоцеркоза» у животных. Для человека прием этих таблеток опасен. Можно нанести серьезный вред здоровью.

Американские власти пытаются отговорить людей от использования препарата для лечения COVID-19. В социальной сети Twitter даже появилось смешное сообщение с изображением лошади.

«Ты не лошадь. Ты не корова. Серьезно. Прекрати», — сказано в сообщении.

Американские ученые ранее заявили об обнаружении антитела, способного защитить от всех известных мутаций коронавируса. Слова американцев подверг сомнению депутат Госдумы Геннадий Онищенко.