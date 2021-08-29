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Найденный мертвым шаман Кусто незадолго до смерти снимал порчу с Заворотнюк

  /   Обновлено: 29 августа 2021 01:21
Шоу-бизнес
Найденный мертвым шаман Кусто незадолго до смерти снимал порчу с Заворотнюк
instagram.com  /  @dardokusto

Москва, 29 августа. Шамана Дардо Кусто нашли мертвым в одном из столичных хостелов. Специалисты выясняют обстоятельства его смерти, а в Сети появляются новые подробности его жизни.

Некоторые источники сообщают, что экстрасенс долгое время работал с актрисой Анастасией Заворотнюк. Она познакомилась с Кусто в период ее участия в шоу «Человек-невидимка». Эзотерик тогда предостерег Заворотнюк о наложенной на нее порче. По его мнению, это было сделано женами, чьи мужья выбирали героиню «Моей прекрасной няни».

«Знаю много, но не могу рассказать. Настя подтвердила, что на нее могли навести порчу. Мы снимали. Но с проблемами, которые уже были «проглочены», уже ничего нельзя было сделать», — передает слова экстрасенса «Комсомольская правда».

В одном из последний интервью он рассказал, что звезда столкнулась с завистью и предательством. При этом всю свою боль она долгое время держала в себе. Это привело к стрессу, тревоге и хронической усталости.

«Она много лет носила невысказанную обиду. Было очень много женщин, которые просто ее не любили. Настя не решала этот вопрос», — говорил шаман.

Кусто уверял Заворотнюк, что все будет хорошо, и она еще отведет младшую дочь в школу. Однако скоро после родов ей диагностировали страшное заболевание, жизнь семьи перевернулась с ног на голову. Ее супругу фигуристу Петру Чернышову пришлось работать без выходных и праздников, чтобы обеспечить дорогостоящее лечение. Информацию члены семьи тщательно скрывали, редкие сведения появлялись в Instagram дочери звезды Анны Заворотнюк. Однако чаще всего она не афиширует личную жизнь и делится снимками с отстраненными подписями.

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смерть заворотнюк кусто
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