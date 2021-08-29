Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 02:37
02:26
Политика
Пушков заявил о гибели глобального лидерства США в Афганистане
02:25
Технологии
Режим HDR поможет улучшить качество съемки на смартфоне
02:24
Происшествия
Погибший во время матча вратарь «Красной Звезды» мог задохнуться
02:16
Наука
Россия в конце 2021 года проведет испытания плазмотрона
02:05
Общество
Популярность Porsche Taycan в России сравнили с любовью к модным гаджетам
02:01
Происшествия
Два человека травмировались при столкновении автомобиля и мотоцикла в Москве
02:00
Общество
Ученый рассказал, нужна ли Крыму вода из Украины по перекрытому каналу
01:59
Шоу-бизнес
«Еле дышит»: представитель МакSим описала состояние певицы после комы
01:56
Общество
Пляжные кладоискатели из России и США признались в больших заработках
01:41
Общество
Социологи выяснили причины частого употребления алкоголя успешными женщинами
Все новости

Захарова вспомнила русскую пословицу в разговоре о позиции Запада в Афганистане
Политика
Захарова вспомнила русскую пословицу в разговоре о позиции Запада в Афганистане
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 29 августа. Запад занял странную позицию по теме Афганистана. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Западные партнеры настаивают, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы». Захарова отметила, что делать их нужно было раньше, на это было 20 лет.

«У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится. [...] Нужно начать не с переваливания ответственности... А с серьезного и честного анализа ситуации, которая сложилась», — посоветовала Захарова.

Серия терактов недавно произошла в аэропорту в Кабуле, после чего президент США Джо Байден отдал приказ об авиационных ударах по объектам «Исламского государства»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Мария Захарова возмутилась, что Вашингтон еще до взрывов мог знать о позициях радикалов, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова вспомнила русскую пословицу в разговоре о позиции Запада в Афганистане
афганистан захарова запад
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru