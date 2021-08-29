Захарова вспомнила русскую пословицу в разговоре о позиции Запада в Афганистане

Москва, 29 августа. Запад занял странную позицию по теме Афганистана. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Западные партнеры настаивают, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы». Захарова отметила, что делать их нужно было раньше, на это было 20 лет.

«У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится. [...] Нужно начать не с переваливания ответственности... А с серьезного и честного анализа ситуации, которая сложилась», — посоветовала Захарова.

Серия терактов недавно произошла в аэропорту в Кабуле, после чего президент США Джо Байден отдал приказ об авиационных ударах по объектам «Исламского государства»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Мария Захарова возмутилась, что Вашингтон еще до взрывов мог знать о позициях радикалов, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.