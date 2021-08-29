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Российским водителям дали советы при разговоре с сотрудниками ГИБДД
Общество
Российским водителям дали советы при разговоре с сотрудниками ГИБДД
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 августа. Водители при остановке машины дорожными инспекторами часто пренебрегают вежливым и адекватным диалогом. Сотрудники ГИБДД дали советы по поддержанию спокойной беседы.

В первую очередь автолюбителей просят не пытаться выставить себя за юриста. Водители, как правило, начинают разговор с нападения, задавая сотруднику встречные вопросы. Инспекторы отмечают, что для остановки автомобиля достаточно факта, что авто показалось подозрительным, поэтому никакие требования не ускорят процесс.

Также сотрудники ГИБДД указывают на попытки водителей «перевести стрелки» на того, кто по их мнению нарушил сильнее. Бывают и моменты, когда инспекторов запугивают жалобами.

«Не так подошел, не так спросил, не так представился. Недавно в жалобе написали, что у меня амнезия, потому что я переспросил адрес регистрации водителя», — рассказал сотрудник ГИБДД РИА Новости.

Правоохранители отмечают, что адекватных и вежливых людей они, как правило, отпускают быстрее всех. Кроме того, они напоминают, что для своего спокойствия, автолюбитель имеет право вести видеосъемку.

Вскоре водителей смогут останавливать и за езду с громкой музыкой. Соответствующая норма должна появиться в КоАП.

Сотрудники ГИБДД заинтересованы в безопасности и соблюдении ПДД. Так, Госавтоинспекция опубликовала рекомендации по защите авто от угона, передает RT.

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