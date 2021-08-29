«Вектор» перечислил преимущества новой «ЭпиВакКороны-Н»

Москва, 29 августа. Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» на днях прошла регистрацию в Минздрав РФ. В центре «Вектор» Роспотребнадзора рассказали о преимуществе препарата против COVID-19.

Препарат состоит из белка-носителя, вспомогательных веществ и трех пептидов. Отличие заключается в их отдельном синтезировании. По словам гендиректора «Вектора» Татьяны Непомнящих, это сделали для простоты масштабирования, передает RT.

Сейчас «ЭпиВакКорона-Н» прошла клинические исследования. Вакцина показала эффективность и безопасность. Согласно данным «Вектора», она способна противостоять всем циркулирующим штаммам коронавируса, включая дельта-вариант. Препарат подходит для ревакцинации.

«По нашим наблюдениям, она [вакцина — Прим. ФАН] переносится очень легко. Бывает незначительное повышение температуры», — заявила Татьяна Непомнящих.

Несмотря на то, что «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» состоят из одного вещества, их синтезирование происходит по-разному. Но пациенты не будут ощущать никакой разницы между вакцинами, подчеркнула гендиректор «Вектора» Татьяна Непомнящих.