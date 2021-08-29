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«Вектор» перечислил преимущества новой «ЭпиВакКороны-Н»
Общество
«Вектор» перечислил преимущества новой «ЭпиВакКороны-Н»
Невские Новости  /  Майя Котелова

Москва, 29 августа. Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» на днях прошла регистрацию в Минздрав РФ. В центре «Вектор» Роспотребнадзора рассказали о преимуществе препарата против COVID-19.

Препарат состоит из белка-носителя, вспомогательных веществ и трех пептидов. Отличие заключается в их отдельном синтезировании. По словам гендиректора «Вектора» Татьяны Непомнящих, это сделали для простоты масштабирования, передает RT.

Сейчас «ЭпиВакКорона-Н» прошла клинические исследования. Вакцина показала эффективность и безопасность. Согласно данным «Вектора», она способна противостоять всем циркулирующим штаммам коронавируса, включая дельта-вариант. Препарат подходит для ревакцинации.

«По нашим наблюдениям, она [вакцина — Прим. ФАН] переносится очень легко. Бывает незначительное повышение температуры», — заявила Татьяна Непомнящих.

Несмотря на то, что «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» состоят из одного вещества, их синтезирование происходит по-разному. Но пациенты не будут ощущать никакой разницы между вакцинами, подчеркнула гендиректор «Вектора» Татьяна Непомнящих.

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вакцина вектор эпиваккорона-н
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