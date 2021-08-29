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Онколог Тюляндин перечислил сложные для ранней диагностики виды рака
Общество
Онколог Тюляндин перечислил сложные для ранней диагностики виды рака
pixabay.com

Москва, 29 августа. Некоторые виды рака можно распознать на первых стадиях за счет внешнего проявления симптомов. Однако существуют виды опухолей, которые диагностировать сложнее.

Отнести к возможным для ранней диагностики видам рака можно злокачественные новообразования в носу, горле, гортани и области рта. Чаще всего они чувствуются сразу. Опухоль на языке обычно проявляется в виде язвы, а при раке гортани у пациента начинаются сложности в глотании и меняется голос, пояснил онколог Сергей Тюляндин в беседе с «Известиями».

«Гораздо сложнее диагностируются опухоли невидимые, например, в носоглотке, которую больной начинает чувствовать, только когда она начинает перекрывать ход воздуха и мешает прохождению пищи», — отметил медик.

Даже небольшая опухоль в этой зоне способна давать метастазы на ранних стадиях. Это обусловлено наличием лимфатических узлов. В таком случае чаще всего требуется хирургическое вмешательство, которое провести достаточно сложно.

«И это становится очень большой проблемой для лечения, потому что оно чаще всего требуется хирургическое, а оперировать в этой зоне очень сложно и лимфатические коллекторы, куда может стрелять эта опухоль, многочисленны и их удаление калечит человека», — заключил онколог.

Одним из наиболее опасных считается рак крови, который можно распознать по ряду распространенных признаков. Указывать на заболевание может снижение веса, ночная потливость и повышение температуры тела.

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