Москва, 29 августа. Украинцы были разочарованы словами президента Эстонии Керсти Кальюлайд о шансах Киева на вступление в ЕС и НАТО, хотя она сказала правду, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Кальюлайд, по словам сенатора, дала верную оценку перспективам Украины. Про уровень коррупции она также правдиво выразилась. Так говорят во всех столицах европейских государств. Речь идет о господствующем в странах ЕС мнении об Украине.

«О полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС, да и в НАТО, мне не раз говорили в Париже видные французские политики», — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

Оценки и прогнозы Кальюлайд, как отметил сенатор, ни для кого в Европе новостью не являются. В Киеве об отсутствии шансов на вступление в ЕС и НАТО также прекрасно знают.

Президент Эстонии ранее заявила, что Украина не вступит в Евросоюз в ближайшие 20 лет. Ее слова раскритиковал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.