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Онищенко объяснил важность культуры питания у детей

  /   Обновлено: 29 августа 2021 00:35
Общество
Онищенко объяснил важность культуры питания у детей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 августа. Неправильные пищевые привычки становятся причиной формирования аномальных жировых отложений у детей.

Такие пищевые привычки формируются в раннем возрасте, поэтому важно в детстве научить ребенка соблюдать режим питания. Об этом «Говорит Москва» рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Вот 1 сентября дети пойдут в школу: мама стянет его утром за ногу, что-то там якобы его покормит, и он убежал. И со школы он вернется к 18 часам. У нас дети от 5 до 12, даже до 14 часов в школе. В школе он ничего не ест, этот ребенок. Вот он приходит вечером, наедается за все сутки», — сказал он.

Ответственность за рацион детей лежит на родителях. Если взрослые не будут заниматься питанием ребенка, у него могут развиться различные расстройства, гастрит или зависимые заболевания. По мере взросления эти проблемы будут удваиваться.

Ранее исследователи из Великобритании установили, что лишний вес может провоцировать возникновение рака пищеварительной системы. Эксперты напомнили, что при ожирении у человека возникает или обостряется ряд заболеваний.

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