Авария с участием восьми автомобилей произошла в Подмосковье

Москва, 29 августа. Один человек погиб и двое пострадали при массовом ДТП в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД России.

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие случилось в 22:50 по московскому времени на трассе М-2 «Крым». Грузовой автомобиль с полуприцепом столкнулся с машинами, стоящими в пробке. Жертвой аварии стал один человек, еще двое получили травмы. На месте происшествия работают экстренные службы.

Недавно авария произошла в Смоленской области. При столкновении двух автомобилей пострадали пять человек, среди них маленький ребенок.