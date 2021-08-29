Переболевшие COVID-19 могут испытывать проблемы с дыханием несколько месяцев

Москва, 29 августа. Некоторые перенесшие коронавирусную инфекцию могут на протяжении нескольких месяцев ощущать проблемы с дыханием. Об этом заявила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Время восстановления после COVID-19 зависит от тяжести заболевания, физического состояния организма, наличия сопутствующих проблем, реабилитационных мероприятий, подчеркнула эпидемиолог Пшеничная. Но инфекция сильно сказывается на работе сердца и легких, ТАСС.

«У некоторых людей проблемы с дыханием наблюдаются в течение нескольких месяцев», — сообщила специалист Роспотребнадзора.

Пациенты, которые переболели COVID-19, отмечали не только проблемы с дыханием, но и с памятью. Граждане испытывали рассеянность и заторможенность. По словам эпидемиолога Натальи Пшеничной, подобные постковидные симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев.