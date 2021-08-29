Все британские военные эвакуированы из аэропорта Кабула

Кабул, 29 августа. Всех британских военнослужащих эвакуировали из Афганистана.

Последних оставшихся в аэропорту Кабула британских военных эвакуировали из Афганистана. Об этом сообщили в минобороны Великобритании.

«Последний самолет с британскими военнослужащими на борту покинул Кабул», — написало ведомство в Twitter.

Ранее ВС США начали процесс вывода сил из аэропорта Кабула. Транспортными самолетами ВВС вывозится личный состав американских войск и различное оборудование, отметили в военном ведомстве США. Согласно действующему соглашению между Вашингтоном и политическим крылом афганского движения «Талибан»11 (террористическая организация, запрещена в РФ), США обязаны вывести весь свой военный персонал из Афганистана до 1 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.