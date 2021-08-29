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Армия
Все британские военные эвакуированы из аэропорта Кабула
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Все британские военные эвакуированы из аэропорта Кабула

  /   Обновлено: 29 августа 2021 00:38
Армия
Все британские военные эвакуированы из аэропорта Кабула
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 29 августа. Всех британских военнослужащих эвакуировали из Афганистана.

Последних оставшихся в аэропорту Кабула британских военных эвакуировали из Афганистана. Об этом сообщили в минобороны Великобритании.

«Последний самолет с британскими военнослужащими на борту покинул Кабул», — написало ведомство в Twitter.

Ранее ВС США начали процесс вывода сил из аэропорта Кабула. Транспортными самолетами ВВС вывозится личный состав американских войск и различное оборудование, отметили в военном ведомстве США. Согласно действующему соглашению между Вашингтоном и политическим крылом афганского движения «Талибан»11 (террористическая организация, запрещена в РФ), США обязаны вывести весь свой военный персонал из Афганистана до 1 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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