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Сборная России поборется за золото ЧМ по пляжному футболу с японцами
Спорт
Сборная России поборется за золото ЧМ по пляжному футболу с японцами
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 29 августа. Финалисты чемпионата мира по пляжному футболу определились в субботу, 28 августа. Российская сборная будет бороться за золотые медали турнира с командой из Японии.

В полуфинальном раунде россияне победили швейцарцев. Путевку в финал они завоевали в серии послематчевых пенальти. Японцы позже обыграли сборную Сенегала со счетом 5:2.

Команды России и Японии уже встречались на этом турнире. В третьем матче группового этапа российская команда разгромила соперника со счетом 7:1.

Финальная игра и поединок за бронзу пройдут в воскресенье, 29 августа. За третье место сразятся команды Сенегала и Швейцарии.

С 1995 по 2009 год мировое первенство по пляжному футболу проводилось ежегодно. После этого чемпионат мира стали организовывать раз в два года. В нынешнем году он проходит в Москве.

Сборной России удавалось дважды завоевывать золото турнира. Это произошло в 2011 году и в 2013 году. Чаще всего чемпионат мира по пляжному футболу выигрывала Бразилия – 14 раз.

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пляжный футбол сборная россии чемпионат мира финал
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