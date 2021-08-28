Трагический повтор: ФАН нашел совпадения в смертях вратаря в Калининграде и голкипера ЦСКА

Калининград, 28 августа. Футболист любительской команды Алексей Шишмарев скончался во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде. ФАН нашел трагические совпадения в его смерти.

Ровно 20 лет назад, в августе 2001 года произошел точно такой же трагический случай. Во время матча «Анжи» — ЦСКА голкипер армейцев Сергей Перхун столкнулся с форвардом соперников. Он получил травму головы, от которой скончался. Его не стало в возрасте 23 лет.

Точно такой же случай был зафиксирован сегодня в Калининграде. Во время матча между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» погиб голкипер гостевой команды Алексей Шимарев. Он столкнулся с другим игроком, получил тяжелую травму и потерял сознание. Врачи пытались реанимировать 23-летнего спортсмена в течение часа, однако у них не получилось его спасти, рассказал вице-президент Калининградской областной федерации футбола Сергей Кандалов.

Расходы на похороны погибшего возьмут на себя Калининградская областная федерация футбола и Калининградская Любительская Футбольная Лига. Помогут и другие региональные любительские клубы.