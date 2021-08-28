Сортировку продуктов на вредные и полезные по группе крови признали бесполезной

Москва, 28 августа. Люди напрасно верят в эффективность диеты по группе крови, разработанной более 20 лет назад американским врачом. На это указала врач-эндокринолог Татьяна Филиппова.

С обменом веществ группа крови, по словам эксперта, никак не связана. У теории сортировки продуктов на вредные и полезные по этому принципу нет физиологических и научных обоснований.

«Исключить какие-либо продукты из своего рациона — значит привести к дефициту витаминов и микроэлементов. А значит, такая пищевая цензура, наоборот, ухудшит состояние человека», — заявила Филиппова в беседе с 5-tv.ru.

Эндокринолог призвала россиян придерживаться сбалансированного питания. Это помогает поддерживать свой вес в норме.

Нутрициолог Дарья Савельева ранее, по данным «Парламентской газеты», предупредила о возможности набрать лишние килограммы при чрезмерном увлечении фруктами. Суточная «фруктовая доза», по ее словам, не должна превышать 200 грамм. При этом есть фрукты лучше всего на завтрак.