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Сенатор Пушков объяснил причины разногласий между Венгрией и Евросоюзом
Политика
Сенатор Пушков объяснил причины разногласий между Венгрией и Евросоюзом
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 28 августа. Основная причина возникших разногласий между Венгрией из Европейским союзом заключается в разности ценностей. Об этом заявил сенатор Совета федерации Алексей Пушков.

Евросоюз, который продвигает прогрессивно-либеральные ценности, на данный момент уже создал сложную ситуацию в отношениях с Венгрией и востоком Европы в целом. Пушков в своем официальном Telegram-канале выражает уверенность в том, что проводимая Брюсселем политика только усугубит взаимоотношения со страной.

«Ценности – не вопрос текущей политики, отношения к Китаю или происходящему в Афганистане, или даже к беженцам со Среднего Востока. Это вопрос глубинных ориентиров», – пишет парламентарий.

Пушков уверен, что столкновение традиционалистских и прогрессистских ценностей, которые касаются семьи и положения меньшинств в обществе, неизбежно. Именно это парламентарий и считает основной причиной напряженности в отношениях Брюсселя и Будапешта.

Ранее Пушков поднял на смех фантазии Украины относительно финансовых потерь из-за воссоединения Крыма с Российской Федерацией. По его словам, Киев сильно занижает ущерб.

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Алексей Пушков ес венгрия
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