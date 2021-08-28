Информация о стоимости iPhone 13 появилась в Сети

Вашингтон, 28 августа. Ориентировочные цены всеми ожидаемой новинки от Apple — iPhone 13 появились в Сети. Информацией поделился китайский источник.

Портал IXBT передает, что стоимость, скорее всего, будет значительно выше предыдущих версий. На это повлияла всемирная пандемия, в результате которой появился дефицит компонентов и чипов. Конкретные цифры пока что не называются.

Стоимость смартфонов будет выше и за счет пополнения в линейке, модели которой будут доступны с одним терабайтом встроенной памяти. Так, наиболее бюджетным станет iPhone 13 mini — от 850 долларов (64 Гб) до 1050 долларов (256 Гб). iPhone 13 с аналогичными размерами памяти обойдется в 970-1170 долларов. Новинка iPhone 13 Pro будет стоить от 1310 (128 Гб) до 2050 (1 ТБ). На iPhone 13 Pro Max же придется потратить от 1435 до 2175 долларов.

Тот же китайский источник рассказал о предположительных датах анонса iPhone. А издание Bloomberg сообщает, что глава Apple примет участие в обсуждении вопроса киберугроз, передает RT.