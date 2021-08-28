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Зеленский похвалил украинских военных за вывоз 360 граждан из Афганистана
Политика
Зеленский похвалил украинских военных за вывоз 360 граждан из Афганистана
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 28 августа. Украинские дипломаты, военные и разведчики провели блестящую работу по вывозу граждан из Афганистана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Три специальных борта вывезли из захваченной террористами страны в Южной Азии граждан Украины и Афганистана. По информации Киева, в Кабуле находится еще 90 семей, которые нуждаются в эвакуации.

«Сегодня в Украину прибывает еще около 360 эвакуированных из Афганистана украинском и граждан других стран. Наши военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу. Украина в тяжелые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим!» — написал Зеленский в соцсетях.

Ранее стало известно, что первый борт Украины вывез из Афганистана всего восемь граждан своей страны, остальные 72 человека были иностранцами. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак недавно объявил о завершении эвакуации и добавил, что в южноазиатской стране еще находятся украинцы, передает RT.

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