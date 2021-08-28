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Два ребенка получили ранения в результате обстрела территории ДНР
Происшествия
Два ребенка получили ранения в результате обстрела территории ДНР
Новостное агентство «Харьков»  /  Георгий Медведев

Донецк, 28 августа. Украинские силовики обстреляли поселок Горловка в ДНР. Двое детей пострадали из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Источник РИА Новости в Народной милиции ДНР рассказал, что украинские военные совершили минометный обстрел населенного пункта вечером 28 августа. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили, что семилетняя девочка получила контузию. Мальчик десяти лет пострадал от осколочного ранения в область лопатки. Оба ребенка госпитализированы.

«Кроме того, обесточены 10 трансформаторных подстанций в поселке шахты имени Ленина. На данный момент посёлок полностью лишен энергоснабжения», — сообщил представитель ДНР в СЦКК.

Ополченцы из Народной милиции ДНР недавно отчитались о подавлении огневой точки ВСУ. По словам замначальника оборонного ведомства республики Эдуарда Басурина, ответный огонь быт открыт с целью предотвращения жертв среди гражданского населения населенного пункта Минеральное.

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