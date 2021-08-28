Шестилетний ребенок пострадал в аварии под Смоленском

Микулино, 28 августа. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло на трассе Смоленск — Зубцово, в результате которого пострадало пять человек, в том числе маленький ребенок.

В пресс-службе УМВД России по Смоленской области сообщили, что авария случилась в районе населенного пункта Микулино. По предварительной версии, водитель Nissan не справился с управлением транспортного средства и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В аварии пострадали пять человек, среди них два несовершеннолетних.

Недавно в Нижегородской области столкнулись сразу пять автомобилей. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили шесть человек.