Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 23:36
23:29
Общество
Сортировку продуктов на вредные и полезные по группе крови признали бесполезной
23:24
Происшествия
Появились подробности инцидента со смертельным исходом на футболе в Калининграде
23:21
Происшествия
Калининградская ЛФЛ окажет помощь семье погибшего на матче футболиста
23:20
Политика
Сенатор Пушков объяснил причины разногласий между Венгрией и Евросоюзом
23:18
Технологии
Информация о стоимости iPhone 13 появилась в Сети
23:13
Происшествия
Шестилетний ребенок пострадал в аварии под Смоленском
23:05
Происшествия
Игрок любительской футбольной команды погиб во время матча в Калининграде
23:00
Политика
Зеленский похвалил украинских военных за вывоз 360 граждан из Афганистана
22:57
Армия
Россия готова принять США на Армейских военных играх
22:51
Армия
Шойгу заявил о росте боеспособности российской армии
Все новости

Шестилетний ребенок пострадал в аварии под Смоленском

  /   Обновлено: 28 августа 2021 23:14
Происшествия
Шестилетний ребенок пострадал в аварии под Смоленском
wikimedia.org  /  Roulex 45

Микулино, 28 августа. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло на трассе Смоленск — Зубцово, в результате которого пострадало пять человек, в том числе маленький ребенок.

В пресс-службе УМВД России по Смоленской области сообщили, что авария случилась в районе населенного пункта Микулино. По предварительной версии, водитель Nissan не справился с управлением транспортного средства и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В аварии пострадали пять человек, среди них два несовершеннолетних.

Недавно в Нижегородской области столкнулись сразу пять автомобилей. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Шестилетний ребенок пострадал в аварии под Смоленском
авария смоленская область микулино
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru