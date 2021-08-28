Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 23:36
23:29
Общество
Сортировку продуктов на вредные и полезные по группе крови признали бесполезной
23:24
Происшествия
Появились подробности инцидента со смертельным исходом на футболе в Калининграде
23:21
Происшествия
Калининградская ЛФЛ окажет помощь семье погибшего на матче футболиста
23:20
Политика
Сенатор Пушков объяснил причины разногласий между Венгрией и Евросоюзом
23:18
Технологии
Информация о стоимости iPhone 13 появилась в Сети
23:13
Происшествия
Шестилетний ребенок пострадал в аварии под Смоленском
23:05
Происшествия
Игрок любительской футбольной команды погиб во время матча в Калининграде
23:00
Политика
Зеленский похвалил украинских военных за вывоз 360 граждан из Афганистана
22:57
Армия
Россия готова принять США на Армейских военных играх
22:51
Армия
Шойгу заявил о росте боеспособности российской армии
Все новости

Правительство ЦАР подготовит рабочие места для профессиональных математиков
Весь мир
Правительство ЦАР подготовит рабочие места для профессиональных математиков
pixabay.com  / 

Банги, 28 августа. Лидер организации центральноафриканских математиков Гастон Нгереката рассказал местным СМИ о важности изучения дисциплины и перспективах тех, кто займется этим благородным делом.

Чиновник выразил сожаление, что, по мнению большинства людей, карьера в сфере науки не приносит значительных доходов.

«Математика дарует огромные возможности, о которых некоторые дочери и сыновья страны не знают до сих пор. Быть ученым не означает, что ты должен преподавать всю жизнь. Эта сфера является открытием для тех, кто уже изучал ее, и кто хочет сделать это в будущем.

Существуют специалисты, которые работают в банках, администрации, в американском аэрокосмическом агентстве (NASA). В Соединенных Штатах живут специалисты из Центральной Африки, которые заработали немалые деньги благодаря математике», — заявил Нгереката.

Правительство ЦАР подготовит рабочие места для профессиональных математиков
wikipedia.org  / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Точные науки не ставят крест на профессиональной карьера человека. По мнению известных экспертов, начать развиваться в области математики перспективно для нынешнего поколения, поскольку ЦАР все еще является развивающейся страной. Совсем скоро рынку потребуется качественная рабочая сила, способная к интеллектуальному труду.

«В Центральноафриканской Республике создадут рабочие места, которые будут соответствовать профилю важных дисциплин, чтобы молодые люди имели возможность работать и устраивать свою жизнь. Подрастающее поколение очень оптимистично и предано делу. Как пример — несколько девушек, которые недавно защитили докторские степени в Банги», — заключил он.

Ранее ФАН сообщал, что ученые из Университета прикладных наук Граубюндена смогли вычислить точное значение числа «Пи» и установили новый мировой рекорд. Их достижение войдет в Книгу Гиннесса.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Правительство ЦАР подготовит рабочие места для профессиональных математиков
математика африка цар точные науки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru