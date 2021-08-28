Правительство ЦАР подготовит рабочие места для профессиональных математиков

Банги, 28 августа. Лидер организации центральноафриканских математиков Гастон Нгереката рассказал местным СМИ о важности изучения дисциплины и перспективах тех, кто займется этим благородным делом.

Чиновник выразил сожаление, что, по мнению большинства людей, карьера в сфере науки не приносит значительных доходов.

«Математика дарует огромные возможности, о которых некоторые дочери и сыновья страны не знают до сих пор. Быть ученым не означает, что ты должен преподавать всю жизнь. Эта сфера является открытием для тех, кто уже изучал ее, и кто хочет сделать это в будущем.

Существуют специалисты, которые работают в банках, администрации, в американском аэрокосмическом агентстве (NASA). В Соединенных Штатах живут специалисты из Центральной Африки, которые заработали немалые деньги благодаря математике», — заявил Нгереката.

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Точные науки не ставят крест на профессиональной карьера человека. По мнению известных экспертов, начать развиваться в области математики перспективно для нынешнего поколения, поскольку ЦАР все еще является развивающейся страной. Совсем скоро рынку потребуется качественная рабочая сила, способная к интеллектуальному труду.

«В Центральноафриканской Республике создадут рабочие места, которые будут соответствовать профилю важных дисциплин, чтобы молодые люди имели возможность работать и устраивать свою жизнь. Подрастающее поколение очень оптимистично и предано делу. Как пример — несколько девушек, которые недавно защитили докторские степени в Банги», — заключил он.

Ранее ФАН сообщал, что ученые из Университета прикладных наук Граубюндена смогли вычислить точное значение числа «Пи» и установили новый мировой рекорд. Их достижение войдет в Книгу Гиннесса.