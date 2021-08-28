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Полиция и жандармерия ЦАР развернули патруль в одном из районов столицы республики
Весь мир
Полиция и жандармерия ЦАР развернули патруль в одном из районов столицы республики
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 28 августа. Порядок и спокойствие возвращаются на территорию одного из самых опасных районов столицы — PK5. Руководство армии и жандармерии договорилось с отрядами самообороны о совместном патрулировании.

Напомним, до 2013 года на территории округа проживало более 120 тысяч мусульман, к тому времени он представлял собой «экономический центр» главного города республики, где работали как торговцы из ЦАР, так и предприниматели соседних Судана и Чада. Для местных жителей анклав стал настоящим оплотом свободы, без притеснений и религиозной дискриминации.

Полиция и жандармерия ЦАР развернули патруль в одном из районов столицы республики
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Однако все начало меняться с 2013 до конца 2019 года. Постоянные стычки и междоусобицы превратили «пятый километр» в закрытый район, куда не могли попасть ни миротворцы, ни силовые ведомства страны. Местные отряды самообороны, охранявшие периметр, периодически устраивали вылазки в столицу и громили христианские общины.

Тем не менее проблема решилась с приходом российских инструкторов. Кампания по разоружению местного населения и их примирению закончилась в конце октября 2020 года, после чего война  начала уходить с улиц PK5. При этом процесс интеграции анклава в общественно-политическую жизнь Банги не закончился. Бывшие члены бандформирований не только сложили оружие, но и вступили в ряды правительственных сил.

Полиция и жандармерия ЦАР развернули патруль в одном из районов столицы республики
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

К слову, полицейский участок 3-го округа Банги, отвечающий за безопасность «пятого километра», уже установил рядом с перекрестком пропускной пункт. Однако дежурство силовиков не мешает свободному перемещению людей. В ближайшее время жандармы и жители области приступят к совместному патрулированию района, что говорит о правильной политике властей в деле объединения прежде враждующих сторон.

Ранее ФАН опубликовал репортаж о том, как изменилась жизнь в этой части города после его полного освобождения.

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африка цар патрулирование район PK5
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