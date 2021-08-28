Игрок любительской футбольной команды погиб во время матча в Калининграде

Калининград, 28 августа. Футболист любительской команды Алексей Шишмарев скончался во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде. Об этом сообщила местная федерация футбола.

Летальный исход случился после игрового столкновения. Футболист получил тяжелую травму и потерял сознание. Медики в течение часа пытались реанимировать спортсмена, однако их усилия не увенчались успехом.

«Все футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра», — заявили в федерации.

На Евро-2020 в первом же матче футболист сборной Дании Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ. Жизнь ему спасли дежурившие на стадионе врачи, которые за это были удостоены президентской награды УЕФА.