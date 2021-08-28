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В Кабуле прогремело два взрыва: репортаж ФАН из столицы Афганистана

  /   Обновлено: 28 августа 2021 22:49
Весь мир
В Кабуле прогремело два взрыва: репортаж ФАН из столицы Афганистана
Global Look Press  /  Sayed Mominzadah/XinHua

Только что, после затишья длиной в день, в центре столицы Афганистана прогремели два новых взрыва. Судя по разносившимся после этого звукам, после этого в небе появились по меньшей мере два самолета.

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей Кирилл Романовский, находящийся в настоящее время на территории Кабула, рассказал о сложившейся в городе ситуации.

«В настоящий момент еще не понятно, что именно это было. Была ли это очередная попытка теракта или подрывы американцами своих складов с вооружениями», — говорит он.

По его словам, до недавнего времени ситуация на столичных улицах была относительно спокойна. В отличие от предыдущих двух суток, на протяжении всего дня в городе не было слышно стрельбы. Также стабильная ситуация была у территории кабульского аэропорта. Данное обстоятельство может указывать на то, что США и другие страны НАТО так или иначе уже вывезли свои силы с территории республики. 

Представители радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) на данный момент не препятствуют работе российской прессы.

«Мы курсируем по городу. Мы снимаем материалы для нашего будущего репортажа. Который, как я надеюсь, вы увидите завтра во второй половине дня», — рассказал корреспондент. 

Хотя теракт в Кабуле несколько изменил ситуацию в городе, сейчас обстановка тут довольно штатная и спокойна. Люди спокойно передвигаются по афганской столице за исключением тех, кто пытается пробраться на территорию аэропорта, куда их, конечно, не пускают.

«У большинства людей есть надежда на полноценное, нормальное и мирное будущее. Некоторые и вовсе говорят о скором росте экономики страны», — подчеркивает Кирилл Романовский.

Завтра корреспонденты ФАН постараются рассказать подробней, что действительно происходит в Афганистане. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / В Кабуле прогремело два взрыва: репортаж ФАН из столицы Афганистана
афганистан талибы кирилл романовский
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