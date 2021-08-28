Высшее руководство ЦАР обсудило перспективы проводимых реформ

Банги, 28 августа. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретился с представителями Национального собрания. Глава правительства поблагодарил депутатов за доверие, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между государственными институтами.

Председатель нижней палаты Симплис Матье Саранджи призвал высокопоставленного чиновника продолжать реформировать госструктуры республики. По его мнению, новый курс развития ЦАР позволит добиться успеха в самых разных сферах, а также значительно улучшить качество жизни обычных граждан.

Саранджи особо отметил важность последовательного подхода, которого придерживается его коллега. План по значительному улучшению экономической и социальной обстановки в ЦАР Дондра предложил в августе этого года. Документ основывается на трех тезисах:

— Восстановление доверия граждан государства друг к другу и властям для поддержания стабильности и порядка; — Оживление и стимуляция экономики для привлечения иностранных инвестиций; — Повышение уровня образования всех слоев населения для успешного развития страны.

Чиновники нижней палаты парламента почти единогласно приняли инициативу премьера.

Ранее ФАН сообщал, что председатель Национальной ассамблеи обсудил с главой правительства ЦАР вопрос необходимости полной отмены оружейного эмбарго ООН.