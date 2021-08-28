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Шойгу заявил о росте боеспособности российской армии
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Россия готова принять США на Армейских военных играх
Армия
Россия готова принять США на Армейских военных играх
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 августа. Россия заинтересована в участии американских военных в Армейских международных играх (АрМИ). Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр не стал рассуждать о шансах на победу, но заявил что российские экипажи хотели бы посоревноваться с американскими коллегами. Он отметил, что Россия и США могли принять совместное участие в АрМИ еще в 2014 году.

Шойгу заявил, что проведение армейских игр положительно сказывается на боеспособности российской армии. В этом году, по его словам, в соревнованиях приняли участие 452 тыс. военнослужащих из РФ.

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сша шойгу армейские игры
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