Боали, 28 августа. Сотрудникам полиции ЦАР удалось обнаружить и задержать грабителей, орудовавших в окрестностях Боали. Бандитская группировка занималась разбоем и вымогательством денег у местного населения.

В доме преступников правоохранительные органы изъяли мины, оружие и коноплю индийского происхождения. Это уже не первый раз, когда в руках бандитов оказывается взрывчатка иностранного производства, ввоз которой на территорию республики запрещен в соответствии с эмбарго ООН.

Радикалы используют новейшие виды вооружения, которые получают контрабандным путем. В то время как военнослужащие ЦАР обходятся только устаревшими автоматами, пулеметами и гранатометами. Жители и руководство государства не раз заявляли о необходимости отмены ограничений, в том числе на демонстрациях.

«Центральная Африка много страдала. Пусть оставят нас в покое. Какое эмбарго они хотят на нас наложить? Какое эмбарго? Они прекратили финансирование со стороны Европейского союза! Мы хотим мира, безопасности и счастья».

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

В экспертных кругах тоже считают, что санкции отрицательно сказываются не только на эффективности борьбы правительственных войск с бандгруппами, но и на моральном состоянии военнослужащих. Это сигнализирует о необходимости решить вопрос в кратчайшие сроки.

Ранее журналисты издания Le Potentiel Centrafricain раскрыли причину активизации остатков боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» в удаленных районах ЦАР.