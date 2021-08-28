Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 23:35
23:29
Общество
Сортировку продуктов на вредные и полезные по группе крови признали бесполезной
23:24
Происшествия
Появились подробности инцидента со смертельным исходом на футболе в Калининграде
23:21
Происшествия
Калининградская ЛФЛ окажет помощь семье погибшего на матче футболиста
23:20
Политика
Сенатор Пушков объяснил причины разногласий между Венгрией и Евросоюзом
23:18
Технологии
Информация о стоимости iPhone 13 появилась в Сети
23:13
Происшествия
Шестилетний ребенок пострадал в аварии под Смоленском
23:05
Происшествия
Игрок любительской футбольной команды погиб во время матча в Калининграде
23:00
Политика
Зеленский похвалил украинских военных за вывоз 360 граждан из Афганистана
22:57
Армия
Россия готова принять США на Армейских военных играх
22:51
Армия
Шойгу заявил о росте боеспособности российской армии
Все новости

Полиция ЦАР арестовала бандитов в окрестностях Боали

  /   Обновлено: 28 августа 2021 22:20
Весь мир
Полиция ЦАР арестовала бандитов в окрестностях Боали
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Боали, 28 августа. Сотрудникам полиции ЦАР удалось обнаружить и задержать грабителей, орудовавших в окрестностях Боали. Бандитская группировка занималась разбоем и вымогательством денег у местного населения.

В доме преступников правоохранительные органы изъяли мины, оружие и коноплю индийского происхождения. Это уже не первый раз, когда в руках бандитов оказывается взрывчатка иностранного производства, ввоз которой на территорию республики запрещен в соответствии с эмбарго ООН.

Радикалы используют новейшие виды вооружения, которые получают контрабандным путем. В то время как военнослужащие ЦАР обходятся только устаревшими автоматами, пулеметами и гранатометами. Жители и руководство государства не раз заявляли о необходимости отмены ограничений, в том числе на демонстрациях.

«Центральная Африка много страдала. Пусть оставят нас в покое. Какое эмбарго они хотят на нас наложить? Какое эмбарго? Они прекратили финансирование со стороны Европейского союза! Мы хотим мира, безопасности и счастья».

Полиция ЦАР арестовала бандитов в окрестностях Боали
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

В экспертных кругах тоже считают, что санкции отрицательно сказываются не только на эффективности борьбы правительственных войск с бандгруппами, но и на моральном состоянии военнослужащих. Это сигнализирует о необходимости решить вопрос в кратчайшие сроки.

Ранее журналисты издания Le Potentiel Centrafricain раскрыли причину активизации остатков боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» в удаленных районах ЦАР.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Полиция ЦАР арестовала бандитов в окрестностях Боали
африка бандиты цар боали
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru