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Шойгу заявил о росте боеспособности российской армии
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Шойгу заявил о росте боеспособности российской армии
Армия
Шойгу заявил о росте боеспособности российской армии
kremlin.ru  /  Prt Scr

Москва, 28 августа. Вооруженные силы России (ВС РФ) стали значительно сильнее благодаря регулярным проверкам боеспособности, Армейским международным играм (АрМИ) и новому вооружению.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в этом году в АрМИ приняли участие 452 тысячи российских военнослужащих. Все они благополучно прошли этапы соревнования и вышли в финальную часть.

«Армейские игры и внезапные проверки и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность Вооруженных сил в два раза за это время. В два раз, это огромный показатель», — заявил глава Минобороны.

Шойгу добавил, что российским военным было бы интересно посоревноваться с американскими военными на АрМИ. По его словам, такое событие могло произойти еще в 2014 году.

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