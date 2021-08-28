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Карпин пообещал выбрать капитана сборной России вместе с футболистами
Спорт
Карпин пообещал выбрать капитана сборной России вместе с футболистами
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Russian Look

Москва, 28 августа. Обновленная сборная России пока не имеет капитана. Выбрать его главный тренер команды Валерий Карпин пообещал в ближайшее время.

Капитаном сборной ранее был нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба. В состав команды на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022 он не попал.

«С капитаном еще не определились. Решим с командой. Может, сегодня, может, завтра или послезавтра. Не знаю еще, будет ли голосование или нет», — подчеркнул Карпин в беседе с журналистами.

В сентябре сборной России предстоит провести три поединка. В среду, 1 сентября, российские футболисты примут в Москве соперников из Хорватии. Матч с командой Кипра состоится в Никосии, 4 сентября. Через три дня подопечным Карпина предстоит игра со сборной Мальты.

В субботу, 28 августа, главный тренер национальной команды вызвал на сборы игрока «Зенита» Дмитрия Чистякова. Он заменит выбывшего из-за травмы Станислава Макгеева.

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сборная россии чм-2022 карпин капитан
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