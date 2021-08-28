ДРК пересмотрит многомиллиардную сделку с Китаем на добычу полезных ископаемых

Киншаса, 28 августа. Правительство ДРК собралось пересмотреть положение контракта на добычу ресурсов в рамках обновленных данных изучения запасов ископаемых, сообщил министр финансов Николас Казади в интервью Channel NewsAsia.

В мае президент Феликс Чисекеди заявил, что отдельные соглашения с иностранными инвесторами на разработку недр могут быть изменены из опасений, что они не принесут достаточной выгоды стране, которая является крупнейшим производителем кобальта в мире и ведущим разработчиком меди на территории африканского континента.

В августе власти сформировали комиссию по переоценке запасов на огромном руднике Tenke Fungurume компании China Molybdenum, чтобы «справедливо заявить о своих правах». Казади добавил, что контракт от 2007 года, согласованный с китайскими государственными компаниями Sinohydro Corp и China Railway Group Limited, также пересматривается.

Пекин пока никак не отреагировал на планы официальной Киншасы. Согласно договору, заключенному с правительством предшественника Чисекеди, Джозефа Кабилы, Sinohydro и China Railway обязались отремонтировать дороги и построить несколько больниц в обмен на долю в предприятии Sicomines.

wikimedia.org / Municipalidad de Antofagasta / https://www.flickr.com/photos/fotosmuniantofagasta/5204154246/

Указанная сделка стала ключевой частью плана Кабилы по развитию государства, однако его критики сетуют на то, что немногие из обещанных инфраструктурных проектов реализованы.

«Мы видели, что в прошлом были некоторые проблемы с управлением. Нам нужно больше прозрачности в контракте, который стоит за инвестициями», — заявил Казади.

При этом чиновник добавил, что пересмотр соглашений якобы «не представляет угрозы для инвесторов», так как оценка рудника проводится «в тесном сотрудничестве с представителями КНР». По данным добывающей палаты Конго, инвесторы из Поднебесной контролируют около 70% горнорудного сектора республики, так как ранее им удалось скупить прибыльные проекты у западных компаний.

После того как в мае Чисекеди объявил о своих планах, отдельные аналитики начали заявлять о возможном давлении со стороны западных стран, направленном на ослабление китайского присутствия на территории ДРК.

wikipedia.org / Irene2005/CC BY 2.0

Отвечая на вопрос на онлайн-брифинге о формировании правительственной комиссии по переоценке запасов, председатель China Molybdenum Юань Хунлинь сообщил, что общение между Tenke Fungurume и государственной горнодобывающей компанией Конго Gecamines, ее миноритарным партнером по руднику, продолжалось по плану.

«Обе стороны уверены, что должным образом разрешат проблему в рамках специального соглашения», — сказал он.

Ранее ФАН сообщал, что Китай собирается удвоить производство кобальта и меди в ДРК.