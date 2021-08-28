Участники конкурса «Полярная звезда» совершили марш-бросок на полигоне Брестский

Минск, 28 августа. Военнослужащие спецподразделений ВС РФ в рамках соревнований «Полярная звезда» в Белоруссии совершили марш-бросок протяженностью в 30 километров.

Согласно информации, участники конкурса в ходе испытаний пересекли условно зараженный участок местности, преодолели водные преграды при полной экипировке и посоревновались в стрельбе по мишеням в незнакомой местности. Отмечается, что выступление российских спецназовцев в Белоруссии уже назвали впечатляющим.

Известно, что впереди военнослужащих ожидает самая захватывающая часть «Армейских игр». Команды должны будут показать себя в рукопашных схватках и продемонстрировать навыки десантирования.

Ранее российские летчики одержали победу на этапе воздушной разведки, прошедшем в рамках конкурса Международных армейских игр 2021 года «Авиадартс». Пилоты выиграли этап воздушной разведки во всех номинациях.