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Энергетики ЦАР организовали бесперебойную подачу света в столицу республики
Весь мир
Энергетики ЦАР организовали бесперебойную подачу света в столицу республики
pixabay.com/PD  / 

Банги, 28 августа. Постоянное напряжение обеспечили в столице ЦАР после многолетних веерных отключений света, сообщает Radio Ndeke Luka.

Прошло несколько недель с тех пор, как президент Фостен-Арканж Туадера запустил электростанцию «Боали-2». Теперь во всех районах главного города Центральноафриканской Республики прекратились перебои в подаче энергии и возобновились работы, требующие стабильного подключения к сети.

По мнению местных жителей, модернизация стратегического объекта инфраструктуры позволит в полной мере развить экономическую деятельность.

«Мы сильно пострадали из-за сброса нагрузки. Но в последнее время регулярное распределение позволяет нам управлять мастерской, и это увеличивает наш доход», — заявил журналистам начальник сварочного цеха в четвертом районе столицы Никайз Коута.

Руководитель предприятия по прессовке опилок Жювеналь Реджималета, в свою очередь, подчеркнул, что стабильность сети дала возможность постоянной работы его компании.

«Раньше было сложно, постоянно проблемы с клиентами, что негативно сказывалось на заработке. Поскольку теперь напряжение стабильное, все идет хорошо с точки зрения финансовых показателей», — заявил он.

Энергетики ЦАР организовали бесперебойную подачу света в столицу республики
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малявин

Свою благодарность властям высказала и жительница Юстралина, которой приходится присматривать за ребенком.

«Дети счастливы дома. Теперь они постоянно перед экраном телевизора, смотрят свои любимые телеканалы. На данный момент все в порядке», — сообщила она.

В дополнение к запуску гидроэлектростанции «Боали-2», компания Enerca намерена диверсифицировать источники энергии за счет полей с солнечными батареями в Данци и Сакаи, строительство которых продолжается.

Ранее ФАН сообщал, что фотоэлектрические станции, размещенные в административном центре префектуры Омбелла-Мпоко, запустят в начале 2022 года.

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африка свет электростанция цар боали
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