Елена Хазанова: Идея снять фильм о Наталье Молчановой пришла ко мне в день ее пропажи

Режиссер Елена Хазанова рассказала ФАН, что актриса Виктория Исакова долго сомневалась, сниматься ли ей в художественном фильме «Один вдох», но в итоге согласилась — и не пожалела. Уроженка Москвы, давно живущая в швейцарской Женеве, дала эксклюзивное интервью, в котором раскрыла подробности съемок драмы, всероссийская телепремьера которой состоится в воскресенье на Первом канале.

«Хотела видеть в главной роли только Вику Исакову»

— Елена, как у вас появилась идея снять картину про такую, можно сказать, героическую женщину — Наталью Молчанову?

— Вы знаете, это произошло при достаточно трагических обстоятельствах. В тот день, когда Молчанова пропала без вести, я сидела у себя дома в Женеве и прочитала об этом где-то в интернете, в социальных сетях. Подумала, что ничего о ней не слышала и не знала, к своему большому стыду.

Начала читать о Наталье, о ее жизни, смотреть какие-то интервью, видеозаписи и по истечении получаса максимум поняла, что хочу сделать о ней фильм! Не знаю, где, как и когда, но я очень хочу рассказать людям об этой женщине!

Это такая режиссерская болезнь: когда ты читаешь книгу и она в тебя, как говорится, попадает, то тут же появляется желание снять по ней картину. Здесь уже было четкое ощущение, даже некая такая эмоциональная необходимость. Я же узнала, насколько это был потрясающий человек, женщина, спортсменка и так далее. Так что идея родилась в тот самый момент, в тот день, когда Наталья пропала…

— Сложным ли был процесс отбора актрисы на главную роль?

— А его, в принципе, и не было. Как только мы решили снимать и начали работать над историей, то я сразу же увидела в этой роли только Викторию Исакову. Самое смешное, что, когда мы с ней в первый раз встретились и я предложила сниматься, она назвала себя самой неспортивной актрисой в России и добавила, что я, наверное, ошиблась с выбором (смеется).

Но хотела видеть в главной роли только Исакову! Поэтому целью было убедить ее, что она сможет, что все у нее получится. Разговор шел не о драматической и драматургической составляющих роли, потому что это ей сразу понравилось, а обо всем том, что связано со спортом, с тем, что нам нужно будет видеть на экране, и с тем, что она должна будет сделать сама, чтобы это выглядело правдоподобно.

— Если не секрет, как вы сумели ее убедить?

— Как только Вика прочитала сценарий, а ей очень понравились и он, и роль Марины Гордеевой (в фильме главную героиню зовут именно так. — Прим. ФАН), она сказала: «Дайте мне время подумать, мне нужно попробовать нырнуть». Потому что в тот момент она не представляла себе, как можно вообще находиться под водой больше десяти секунд: «Я, например, занимаюсь дайвингом, но не фридайвингом. То есть ныряю с воздухом, а это совсем не то же самое».

И в течение трех последующих месяцев Исакова несколько раз сходила на тренировки фридайвинга, даже не тренировки, а просто на такие, скорее, ознакомительные занятия, чтобы понять — способна ли она вообще на это.

Фридайвинг большей частью связан с психологией — это не столько спортивные достижения, сколько большой психологический процесс, в который она вошла, в который ее ввел тренер, которого мы ей нашли. И по истечении вот этих нескольких начальных занятий Виктория поняла, что да, сможет — к ее удивлению и на мое счастье (смеется). Конечно, она переживала, конечно, было очень сложно то, что она сделала, но Исакова — большая-большая умница.

Это мы еще не говорим сейчас даже о таланте актрисы, тут-то она как раз вступала в ту зону, которую знает и в которой прекрасно себя чувствует.

— А тут, получается, все новое?

— Да, совершенно, в буквальном смысле неизвестная для нее зона, неизвестная территория, неизвестная среда... Но Вика пошла на этот риск, и она просто молодец. Когда мы работали на Мальте, а все морские сцены были сняты именно там, было страшно. Это же не бассейн, а по-настоящему открытое пространство, стихия, которую мы не можем полностью контролировать.

пресс-служба первого канала /

«Мы попытались все сделать максимально правдиво»

— Я читал ранее интервью с Исаковой, где она призналась, что в бассейне все у нее получалось, но, когда выходили на съемки в открытое море, сразу появлялось какое-то волнение. Вы замечали это состояние Виктории во время съемок?

— Понимаете, между режиссером и актерами, тем более когда речь о главной роли, есть постоянный диалог, взаимопонимание и некая связь. У нас с Викой так и было.

Но возникали, естественно, моменты, когда было очень страшно, когда она сильно переживала и когда моя роль заключалась не только в традиционной режиссерской работе, когда говоришь, как кому играть, а именно в том, чтобы дать Исаковой достаточно сил и веры в себя как в актрису.

— Обратил внимание, что она сейчас снимается у вас еще в одном фильме, уже в третьем подряд. Можно ли сказать, что Виктория стала одной из ваших любимых актрис?

— Да, конечно. После «Вдоха» был сериал «Надежда», где она тоже сыграла главную роль, а теперь будет играть одну из трех главных в фильме под названием «Они». Исакова для меня теперь очень важная актриса (смеется).

— Вот вы снимали фильм про реального человека, но, к сожалению, этого человека, Молчановой, к тому моменту уже не было в живых. Сильно ли вам не хватало того, что она могла сама что-то подсказать по тому или иному моменту?

— Мы попытались все сделать максимально правдиво. Ясно, что никто вообще не мог заменить в этом смысле Наталью. Я никогда с ней ранее не общалась. Обычно вначале нужно встретиться с человеком, а потом делать фильм. Но у нас такой возможности, увы, не было.

Мы очень близко общались с ее сестрой, с сыном Молчановой Алексеем, который и сам — многократный чемпион по фридайвингу, и он нас, кстати, потом очень поддержал, и с ее учениками. В общем, собрали все, что только могли собрать. Слава богу, Наталья много всего оставила после себя. Однако ничего не может заменить личное общение с человеком, когда ты начинаешь чувствовать, кто он и что он. Будь она жива, точно что-нибудь внесла бы дополнительно.

— Очень много съемок проходило под водой. Насколько это было более сложным по сравнению со съемками, скажем так, на земле?

— В тысячу раз сложнее! После картины Люка Бессона «Голубая бездна» все говорили, что это один из лучших фильмов, где больше всего съемок под водой. Он был первым в таком смысле, просто потрясающей работой о дайвинге. Когда мы готовились к съемкам, буквально каждый второй говорил мне и продюсеру Ольге Дановой, что это невозможно, что мы не сделаем того, что хотим, без [компьютерной] графики, да еще и с российским бюджетом, а не с голливудским.

Вот вам пример. Когда ты делаешь кино в обычных условиях, то снимаешь, может, 3–4 минуты материала в день. А когда съемки под водой, то снимаешь максимум минуту того, что будет в фильме. Это несравнимые процессы, потому что ты ведь не просто снимаешь под водой — актерам нужно еще и играть там. Это очень непросто для человека, когда он ныряет. В итоге ты снимаешь немного, несколько секунд, и потом перерыв. Потом опять несколько секунд, и так все время. Технически это гораздо сложнее.

— Какие-то ЧП или волнительные ситуации возникали на съемках?

— ЧП, слава богу, не произошло. А волнительные — да, были: бури, ветер, ураганы, срывавшие с места корабли. В общем, много чего случалось, но никто не травмировался и не пострадал.

пресс-служба первого канала /

«Важно было иметь художественную свободу»

— Где-то прочитал, что это первый российский художественный фильм, который был снят на стометровой глубине. Неужели правда?

— Нет, мы на стометровой не снимали, это невозможно! Такая глубина просто обозначается в фильме. Как снимать на стометровой? Там же ночь, вообще нет света. Поэтому снимали на большой глубине, метров 30–40, куда, кстати, солнце тоже уже еле-еле проникает. На 100 метров человек ныряет, это мировой рекорд, но снимать там невозможно.

— Съемки где шли?

— В основном на Мальте, а также в России.

— Почему главную героиню зовут Марина Гордеева, а не Наталья Молчанова?

— Это было осознанное желание и решение. Почему? Потому что это не байопик, когда вы снимаете с настоящими именами, и это правильно — нужно соблюдать все то, что есть в реальности. И ты не имеешь права добавлять вещи, которых не было, чтобы сделать какие-то моменты интереснее только потому, что ты так хочешь. И я не о законе сейчас говорю, просто даже морального права такого нет, мне кажется.

Наш фильм — не байопик. Да, он очень сильно вдохновляется Натальей Молчановой, ее жизнью, в нем много реальных событий, они произошли на самом деле. Однако есть и вещи, которые мы придумали, добавили, додумали. Мы сконцентрировали некий период ее жизни и добавили события, которые произошли с Натальей чуть позже или чуть раньше. Мне было важно иметь эту художественную свободу.

— Проще говоря, в каждом биографическом фильме всегда есть место для художественного вымысла, так?

— Вы знаете, по поводу байопиков, где использовались настоящие имена, было очень много дел, когда члены семьи, родственники, не хотели, чтобы фильм выходил на экраны, — именно из-за этого. Вы используете настоящее имя, при этом добавляете моменты, которых никогда не было. А потом кто-то скажет вам: «Ребят, такого не было!»

Так что это было мое осознанное решение как режиссера, чтобы иметь свободу, о которой я уже говорила выше, и при этом не ранить кого-то. Вот этого я не хотела.

— Сразу вспомнился фильм «Движение вверх», где знаменитый баскетбольный тренер Владимир Кондрашин стал Владимиром Гаранжиным как раз из-за того, что его родственники были сильно против. А какой была реакция на вашу картину родственников Молчановой?

— Сначала ее сын Алексей очень осторожно относился к нашему проекту, и я никогда не забуду момент, когда он посмотрел наш уже готовый фильм, мы устроили показ для него на большом экране. Он сидел и плакал, после чего стал тем человеком, который нас первым поддерживал, причем искренне. Не потому, что его кто-то об этом попросил, а именно потому, что фильм в него, как говорится, попал, затронул какие-то его струны. И это была самая большая победа для меня. Мы делали кино не ради каких-то там искусственных эмоций, а вот как раз ради этого.

пресс-служба первого канала /

— Это же фильм не о спорте как таковом, а о преодолении, о том, что никогда не поздно начать новую жизнь, правильно?

— Страхи мы сами себе придумываем, они в нас самих. Вот Молчанова была учителем по плаванию в школе, но в 40 лет резко поменяла свою жизнь и посвятила себя фридайвингу, где добилась потом больших успехов.

То время, которое она прожила с 40 до 53 лет, изменило не только ее жизнь — оно изменило жизнь вокруг нее. Наталья столько всего всем дала, постоянно об этом говорила и писала — у нее же было немало научных работ. Молчанова сделала фридайвинг тем, чем он является сейчас в России, потому что до этого о нем практически никто не знал.

Фильм «Один вдох» рассказывает о жизни Натальи Молчановой, многократной чемпионки и рекордсменки мира по фридайвингу. Она была первой на планете женщиной, которая достигла отметки «100 метров» при погружении на глубину с задержкой дыхания, а также задержала дыхание более чем на девять минут.

2 августа 2015 года уроженка Уфы пропала без вести во время тренировочного погружения рядом с испанским островом Ивиса. Спустя двое суток Молчанову официально признали погибшей, а еще через три дня были прекращены ее поиски. Наталье было 53 года.

В кинокартине кроме Виктории Исаковой также снялись Владимир Яглыч, Максим Суханов, Артем Ткаченко, Стася Милославская, Филипп Ершов, Сергей Сосновский, Владислав Ветров, Алексей Матошин, Ольга Лерман и другие.

Российская телепремьера фильма «Один вдох» состоится в воскресенье, 29 августа, на Первом канале в 22:00 по московскому времени.

Ранее знаменитый отечественный режиссер, продюсер и сценарист Карен Шахназаров дал ФАН большое интервью, посвященное Дню российского кино