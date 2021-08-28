Карпин готов взять на себя роль клоуна в сборной России вместо Дзюбы

Москва, 28 августа. Игроки сборной России не заскучают без шуток нападающего Артема Дзюбы. Это футболистам пообещал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Наставника спросили, как скажется отсутствие Дзюбы на качестве игры членов сборной и смогут ли они лучше раскрыться на поле в этой ситуации. Карпин признался, что не может однозначно ответить на этот вопрос.

«Отсутствие Дзюбы может помочь остальным раскрыться? Может. А может и нет — кто его знает. Игроки говорят, что им не хватает шуток Артема, но теперь я буду шутить. Буду клоуном», — подчеркнул главный тренер.

Карпин сменил на посту наставника российской сборной Станислава Черчесова. Тому пришлось уйти в отставку после плохого выступления команды на Евро-2020. Тогда россияне не сумели пройти в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе.

Первые недели после своего назначения Карпин продолжал занимать пост главного тренера в «Ростове». Через некоторое время он решил отказаться от работы в клубе.

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба не попал в состав национальной команды на предстоящие отборочные матчи ЧМ-2022. Карпин заявил, что нападающий сейчас находится не в лучшей игровой форме.