Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 22:08
22:06
Весь мир
Израиль намерен предоставить Палестине многомиллионную финансовую помощь
21:58
Происшествия
США опасаются новой террористической атаки в Кабуле
21:56
Весь мир
ДРК пересмотрит многомиллиардную сделку с Китаем на добычу полезных ископаемых
21:53
Происшествия
Спасатели ликвидировали горение мусоросборника в Петербурге
21:52
Весь мир
Энергетики ЦАР организовали бесперебойную подачу света в столицу республики
21:51
Армия
Участники конкурса «Полярная звезда» совершили марш-бросок на полигоне Брестский
21:51
Политика
Кабулов: талибы сделали вывод из истории
21:50
Общество
Донские поисковики нашли в расстрельных ямах Сальска 20 детских останков
21:42
Происшествия
ДТП с грузовиком спровоцировало перекрытие участка дороги к Шереметьево
21:38
Спорт
Карпин готов взять на себя роль клоуна в сборной России вместо Дзюбы
Все новости

Карпин готов взять на себя роль клоуна в сборной России вместо Дзюбы
Спорт
Карпин готов взять на себя роль клоуна в сборной России вместо Дзюбы
fc-rostov.ru  /  Пресс-служба ФК «Ростов»

Москва, 28 августа. Игроки сборной России не заскучают без шуток нападающего Артема Дзюбы. Это футболистам пообещал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Наставника спросили, как скажется отсутствие Дзюбы на качестве игры членов сборной и смогут ли они лучше раскрыться на поле в этой ситуации. Карпин признался, что не может однозначно ответить на этот вопрос.

«Отсутствие Дзюбы может помочь остальным раскрыться? Может. А может и нет — кто его знает. Игроки говорят, что им не хватает шуток Артема, но теперь я буду шутить. Буду клоуном», — подчеркнул главный тренер.

Карпин сменил на посту наставника российской сборной Станислава Черчесова. Тому пришлось уйти в отставку после плохого выступления команды на Евро-2020. Тогда россияне не сумели пройти в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе.

Первые недели после своего назначения Карпин продолжал занимать пост главного тренера в «Ростове». Через некоторое время он решил отказаться от работы в клубе.

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба не попал в состав национальной команды на предстоящие отборочные матчи ЧМ-2022. Карпин заявил, что нападающий сейчас находится не в лучшей игровой форме.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Карпин готов взять на себя роль клоуна в сборной России вместо Дзюбы
дзюба сборная россии карпин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru