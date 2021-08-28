Два человека погибли при столкновении японского седана с фурой под Омском

Омск, 28 августа. Легковой автомобиль и фура столкнулись на трассе Омск — Тюмень. В результате ДТП погибли два человека.

ДТП в Омской области унесло жизни двух человек. Еще пять, в том числе трое детей, пострадали. Об этом информирует УМВД по Омской области.

«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Mark II — мужчина 1995 года рождения, а также четыре его пассажира, в том числе трое детей (личности в настоящее время устанавливаются), госпитализированы, еще два пассажира скончались на месте происшествия», — сказано в сообщении.

Сообщение об аварии поступило в 20:10 по местному времени. Фура и легковой автомобиль врезались на трассе Омск — Тюмень.

Ранее семья с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП на трассе в Ростовской области. ДТП произошло на 10-м км автодороги Кугей — Новомирский — Бурхановка.