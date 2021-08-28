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Почему легитимизация «Талибана» может быть связана с управлением аэропортом Кабула
Весь мир
Почему легитимизация «Талибана» может быть связана с управлением аэропортом Кабула
Федеральное агентство новостей  / 

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

Радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) объявят полный состав кабинета министров в течение недели, сообщил агентству Reuters представитель структуры Забихулла Муджахид.

По его словам, талибы уже назначили губернаторов и начальников полиции в 33 из 34 провинций страны.

«Трудно предугадать, войдут ли женщины в состав кабинета министров Афганистана. Окончательное решение по этому вопросу будет принято вышестоящими лидерами», — сказал Муджахид.

Перспективы признания нового правительства

Ранее США заявили, что не будут торопиться в вопросах легитимизации «Талибана».

«Я хочу быть предельно ясной: нет никакой спешки с каким-либо признанием со стороны Соединенных Штатов или каких-либо международных партнеров, с которыми мы говорили», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

При этом представитель американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что талибы попросили Вашингтон сохранить дипломатическое присутствие в стране после вывода оставшихся американских войск.

«В ходе общения они очень ясно дали нам понять, что хотели бы, чтобы американское дипломатическое присутствие оставалось. В конечном счете, конечно, это не зависит от талибов. Это решение, которое нам нужно будет принять в соответствии с главной прерогативой, а именно безопасностью американских официальных лиц», — сказал он.

Чиновник из США также отметил, Вашингтону потребуются дополнительные гарантии, прежде чем принимать какое-либо решение.

При этом представители «Республиканской партии», в частности Майкл Уолтц и Линси Грэм, призвали Белый дом признать силы сопротивления в Панджшерской долине легитимным правительством Афганистана.

Почему легитимизация «Талибана» может быть связана с управлением аэропортом Кабула
Федеральное агентство новостей  / Global Look Press / Keystone Press Agency / Hussain Ali

Ранее представители Евросоюза, Великобритании, Канады заявляли о том, что не намерены легитимизировать власть «Талибана».

Турция первая?

Огромную роль в признании радикального движения играет аэропорт им. Хамида Карзая. По словам Забихуллы Муджахида, в ближайшее время он будет под абсолютным контролем талибов.

«У нас достаточно сотрудников службы безопасности и технического персонала, чтобы управлять аэропортом Кабула», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что талибы обратились к Турции и Катару за помощью в управлении воздушной гаванью столицы.

«Еще слишком рано решать, понадобится ли нам помощь Турции или Катара для эксплуатации кабульского аэропорта», — прокомментировал данную новость представитель «Талибана».

Почему легитимизация «Талибана» может быть связана с управлением аэропортом Кабула
Федеральное агентство новостей  / 

Тем не менее два источника агентства Middle East Eye (MEE) сообщили, что две упомянутые страны будут совместно управлять международным аэропортом Кабула, при этом Анкара возьмет на себя обеспечение безопасности объекта при помощи частной фирмы.

По данным СМИ, проект соглашения с талибами будет окончательно сформулирован после завершения вывода американских войск на следующей неделе.

Предполагаемая сделка включает следующие пункты:

  • Турция признает талибов законным правительством Афганистана.
  • Турция и Катар будут вместе управлять аэропортом.
  • Анкара будет обеспечивать безопасность посредством частной фирмы, штат которой будет состоять из бывших турецких солдат и полиции.
  • Дополнительные сотрудники турецкого спецназа, которые будут действовать в штатском для обеспечения безопасности технического персонала из Турции, не будут покидать периметр воздушной гавани.

Одним из нерешенных вопросов на пути к соглашению является то, что бывшее правительство Афганистана уже заключило контракт по поводу аэропорта в октябре 2020 года с консорциумом, базирующимся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Талибам придется заключить с ними отдельную сделку.

О возможных договоренностях между двумя странами и «Талибаном» также известно послу РФ в Афганистане Дмитрию Жирнову.

«Я слышал, что талибы думают, кто будет технически управлять аэропортом, вылетами. Там рассматриваются Турция, Катар. В общем они думают. Я так понимаю, что у них нет шапкозакидательства, они понимают, что сами сидеть в диспетчерском пункте на башне они не могут, никакого опыта нет», — сказал дипломат в ходе передачи «Соловьев Live».

При этом представители «Талибана» в комментарии РИА Новости не подтвердили информацию, согласно которой Турция будет охранять аэропорт Кабула.

Таким образом, поток противоречивой информации по данному поводу непрерывно продолжается. Являются ли сообщения о техническом управлении воздушной гаванью Анкарой и Дохой блефом или реальными фактами — вопрос открытый. По всей видимости, Анкара оказывает давление на талибов путем публикаций в СМИ, чтобы сохранить свои позиции в Исламской Республике. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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