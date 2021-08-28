Почему легитимизация «Талибана» может быть связана с управлением аэропортом Кабула

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Радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) объявят полный состав кабинета министров в течение недели, сообщил агентству Reuters представитель структуры Забихулла Муджахид.

По его словам, талибы уже назначили губернаторов и начальников полиции в 33 из 34 провинций страны.

«Трудно предугадать, войдут ли женщины в состав кабинета министров Афганистана. Окончательное решение по этому вопросу будет принято вышестоящими лидерами», — сказал Муджахид.

The #Taliban will announce a complete cabinet within a week, and it will include not just ministers but leaders as well, group spokesman Zabihullah Mujahid tells Reuters.https://t.co/zzROHpcFNL — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 28, 2021

Перспективы признания нового правительства

Ранее США заявили, что не будут торопиться в вопросах легитимизации «Талибана».

«Я хочу быть предельно ясной: нет никакой спешки с каким-либо признанием со стороны Соединенных Штатов или каких-либо международных партнеров, с которыми мы говорили», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Washington rejected the idea of rapid recognition of the #Taliban's authority in #Afghanistan on Friday. It also said that it was as yet undecided on keeping a diplomatic presence in the country. ???? #USA #diplomacy @WhiteHousehttps://t.co/D3NahrXuK7 — The New Arab (@The_NewArab) August 28, 2021

При этом представитель американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что талибы попросили Вашингтон сохранить дипломатическое присутствие в стране после вывода оставшихся американских войск.

«В ходе общения они очень ясно дали нам понять, что хотели бы, чтобы американское дипломатическое присутствие оставалось. В конечном счете, конечно, это не зависит от талибов. Это решение, которое нам нужно будет принять в соответствии с главной прерогативой, а именно безопасностью американских официальных лиц», — сказал он.

Чиновник из США также отметил, Вашингтону потребуются дополнительные гарантии, прежде чем принимать какое-либо решение.

#US wants deeds, not words from #Taliban to establish diplomatic recognition



▪️The State Department said Friday that US expects follow through on pledges by Taliban for Washington to recognize the group diplomatically.

▪️It said it finds some of statements from Taliban positive. pic.twitter.com/ktMQGMafwc — EHA News (@eha_news) August 28, 2021

При этом представители «Республиканской партии», в частности Майкл Уолтц и Линси Грэм, призвали Белый дом признать силы сопротивления в Панджшерской долине легитимным правительством Афганистана.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Keystone Press Agency / Hussain Ali

Ранее представители Евросоюза, Великобритании, Канады заявляли о том, что не намерены легитимизировать власть «Талибана».

Турция первая?

Огромную роль в признании радикального движения играет аэропорт им. Хамида Карзая. По словам Забихуллы Муджахида, в ближайшее время он будет под абсолютным контролем талибов.

«У нас достаточно сотрудников службы безопасности и технического персонала, чтобы управлять аэропортом Кабула», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что талибы обратились к Турции и Катару за помощью в управлении воздушной гаванью столицы.

«Еще слишком рано решать, понадобится ли нам помощь Турции или Катара для эксплуатации кабульского аэропорта», — прокомментировал данную новость представитель «Талибана».

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее два источника агентства Middle East Eye (MEE) сообщили, что две упомянутые страны будут совместно управлять международным аэропортом Кабула, при этом Анкара возьмет на себя обеспечение безопасности объекта при помощи частной фирмы.

По данным СМИ, проект соглашения с талибами будет окончательно сформулирован после завершения вывода американских войск на следующей неделе.

Предполагаемая сделка включает следующие пункты:

Турция признает талибов законным правительством Афганистана.

Турция и Катар будут вместе управлять аэропортом.

Анкара будет обеспечивать безопасность посредством частной фирмы, штат которой будет состоять из бывших турецких солдат и полиции.

Дополнительные сотрудники турецкого спецназа, которые будут действовать в штатском для обеспечения безопасности технического персонала из Турции, не будут покидать периметр воздушной гавани.

Одним из нерешенных вопросов на пути к соглашению является то, что бывшее правительство Афганистана уже заключило контракт по поводу аэропорта в октябре 2020 года с консорциумом, базирующимся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Талибам придется заключить с ними отдельную сделку.

EXCLUSIVE: Turkey and Taliban close to deal on Kabul airport



The terms needed approval by Erdogan



• Recognition of Taliban

• Qatar, Turkey to run the airport

• Turkish private security firm

• Special forces to protect Turks



With @leventkemaI https://t.co/Q91DFAiap5 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 28, 2021

О возможных договоренностях между двумя странами и «Талибаном» также известно послу РФ в Афганистане Дмитрию Жирнову.

«Я слышал, что талибы думают, кто будет технически управлять аэропортом, вылетами. Там рассматриваются Турция, Катар. В общем они думают. Я так понимаю, что у них нет шапкозакидательства, они понимают, что сами сидеть в диспетчерском пункте на башне они не могут, никакого опыта нет», — сказал дипломат в ходе передачи «Соловьев Live».

При этом представители «Талибана» в комментарии РИА Новости не подтвердили информацию, согласно которой Турция будет охранять аэропорт Кабула.

Таким образом, поток противоречивой информации по данному поводу непрерывно продолжается. Являются ли сообщения о техническом управлении воздушной гаванью Анкарой и Дохой блефом или реальными фактами — вопрос открытый. По всей видимости, Анкара оказывает давление на талибов путем публикаций в СМИ, чтобы сохранить свои позиции в Исламской Республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.