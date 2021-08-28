Хавбек «Мидтьюлланна» Дрейер перешел в «Рубин»

Казань, 28 августа. Казанский «Рубин» подписал 23-летнего полузащитника датского «Мидтьюлланна» Андерса Дрейера. Игрок выбрал себе 11 номер. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение рассчитано сроком на пять лет. По информации издания «Спорт-Эксперсс», «Рубин» выплатит за игрока 6 млн евро в течение трех лет. Дрейер прилетит в Россию после оформления визы.

Новичок казанцев в нынешнем сезоне провел шесть матчей в чемпионате Дании и отличился трижды, сделав при этом пять голевых передач. Дрейер выступал на Евро-2021 и забил гол в ворота российской сборной в матче группового этапа.

«Рубин» в последнем матче чемпионата России уступил «Краснодару» со счетом 2:0. Мячи забили Алексей Ионов и Джон Кордоба.