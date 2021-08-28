Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 22:07
22:06
Весь мир
Израиль намерен предоставить Палестине многомиллионную финансовую помощь
21:58
Происшествия
США опасаются новой террористической атаки в Кабуле
21:56
Весь мир
ДРК пересмотрит многомиллиардную сделку с Китаем на добычу полезных ископаемых
21:53
Происшествия
Спасатели ликвидировали горение мусоросборника в Петербурге
21:52
Весь мир
Энергетики ЦАР организовали бесперебойную подачу света в столицу республики
21:51
Армия
Участники конкурса «Полярная звезда» совершили марш-бросок на полигоне Брестский
21:51
Политика
Кабулов: талибы сделали вывод из истории
21:50
Общество
Донские поисковики нашли в расстрельных ямах Сальска 20 детских останков
21:42
Происшествия
ДТП с грузовиком спровоцировало перекрытие участка дороги к Шереметьево
21:38
Спорт
Карпин готов взять на себя роль клоуна в сборной России вместо Дзюбы
Все новости

Антипов доказал факт взрыва в самолете MH17 «золотым манометром»

  /   Обновлено: 28 августа 2021 21:43
Политика
Антипов доказал факт взрыва в самолете MH17 «золотым манометром»
facebook.com  /  Юрий Антипов

Москва, 28 августа. Манометр, обнаруженный на месте крушения самолета рейса MH17, свидетельствует о взрыве внутри воздушного судна. Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Специалист напомнил, что на месте крушения малайзийского «боинга» были обнаружены разбросанные манометры. Приборы перевозил один из пассажиров, предположил Антипов. По его словам, штырек-ограничитель на приборе оказался погнутым в сторону начала мерной шкалы. Однако корпус и стекло прибора не пострадали после крушения самолета. Специалист уверен, что «золотой манометр» доказывает наличие взрыва на борту «боинга».

Простой эксперимент может указать на достоверность версии, добавил Антипов. По его словам, была изготовлена небольшая барокамера. В нее поместили медицинский манометр и спровоцировали «давление взрыва». Стрелка из-за нагрузки пошла по другу и изогнулась.

«Манометры, перевозимые этим пассажиром, зафиксировали молниеносный всплеск очень высокого давления на самолете в момент ЧП. И это мог быть только взрыв внутри самого самолета», — уверен эксперт.

Антипов доказал факт взрыва в самолете MH17 «золотым манометром»
Prt Scr courtmh17.com  / 

Антипов добавил, что внешний взрыв вызвал бы разгерметизацию воздушного судна. В этом случае наблюдался бы резкий спад давления, а не всплеск.

Ранее эксперты китайского издания Baijiahao предрекли катастрофу для Украины из-за новых обстоятельств в деле по MH17. Выяснилось, что пилоты запрашивали разрешение на набор высоты во время полета над Украиной. Однако диспетчеры им отказали.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Антипов доказал факт взрыва в самолете MH17 «золотым манометром»
самолет mh17 антипов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru