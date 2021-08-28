Антипов доказал факт взрыва в самолете MH17 «золотым манометром»

Москва, 28 августа. Манометр, обнаруженный на месте крушения самолета рейса MH17, свидетельствует о взрыве внутри воздушного судна. Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Специалист напомнил, что на месте крушения малайзийского «боинга» были обнаружены разбросанные манометры. Приборы перевозил один из пассажиров, предположил Антипов. По его словам, штырек-ограничитель на приборе оказался погнутым в сторону начала мерной шкалы. Однако корпус и стекло прибора не пострадали после крушения самолета. Специалист уверен, что «золотой манометр» доказывает наличие взрыва на борту «боинга».

Простой эксперимент может указать на достоверность версии, добавил Антипов. По его словам, была изготовлена небольшая барокамера. В нее поместили медицинский манометр и спровоцировали «давление взрыва». Стрелка из-за нагрузки пошла по другу и изогнулась.

«Манометры, перевозимые этим пассажиром, зафиксировали молниеносный всплеск очень высокого давления на самолете в момент ЧП. И это мог быть только взрыв внутри самого самолета», — уверен эксперт.

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Антипов добавил, что внешний взрыв вызвал бы разгерметизацию воздушного судна. В этом случае наблюдался бы резкий спад давления, а не всплеск.

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