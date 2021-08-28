Шойгу сообщил об оставленном американском оружии в Афганистане

Москва, 28 августа. Вашингтон оставил в Кабуле много высокоточного оружия.

В Афганистане осталось много американского высокоточного оружия. Минобороны России анализирует риски и угрозы в Афганистане. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу каналу «Соловьев Live» на YouTube.

«Это и, безусловно, наркотики, это и большое количество оружия, которое попало, это оружие переносное высокоточное — это ПЗРК и ПТУРы. Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни», — сказал Шойгу.

Ранее российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что Москва и Вашингтон не имеют проблем во взаимодействии по Афганистану. Жирнов также отметил, что ситуация вокруг Панджшерского ущелья остается спокойной. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.