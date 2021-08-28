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Африканский союз реструктуризирует миротворческую миссию в Сомали
Весь мир
Африканский союз реструктуризирует миротворческую миссию в Сомали
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Могадишо, 28 августа. Африканский союз (АС) развернет реконфигурированные силы миротворческой региональной миссии в Сомали на пятилетний период до 2027 года. Причиной такого решения стали проблемы с финансированием.

Источники издания The East African сообщили, что представители АС, федерального правительства республики и соседних государств согласовали повестку дня, чтобы начать работу по определению механизма формирования новых сил для АМИСОМ.

Эксперты Африканского союза по вопросам мира и безопасности работают над такими критериями, как оценка угроз, требования к миссии, а также соотношение военнослужащих и небоевого персонала. Эти данные необходимы для подсчета численности контингента и потребностей в финансировании.

Реструктуризация АМИСОМ стала единственным вариантом для успешного поддержания стабильности в Сомали. Другие предложения по созданию гибридных войск ООН-АС отвергнуты руководящим составом.

Африканский союз реструктуризирует миротворческую миссию в Сомали
twitter.com  / @IGIHEZ

В докладе группы Африканского союза по оценке говорится, что основной мандат миссии заключается в укреплении потенциала сил безопасности республики для выполнения своих обязанностей по защите мирного населения. В частности, противостояния боевикам террористической организации «Аш-Шабаб».

Африканский союз реструктуризирует миротворческую миссию в Сомали
Федеральное агентство новостей  / 

Миссия АС в Сомали ведет свою деятельность с 2007 года. Она неоднократно подвергалась критике со стороны граждан республики. По их мнению, структуру следует расформировать, поскольку это «пустая трата ресурсов».

ООН, эксперты по безопасности и страны, предоставляющие войска, сходятся во мнении, что угроза захвата столицы и других региональных городов боевиками группировки «Аш-Шабаб» после ухода миротворческих сил сохраняется. В связи с этим они предлагают продлить работу АМИСОМ в регионе. Судан пообещал помочь Могадишо в мирном урегулировании.

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сомали африканский союз амисом
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