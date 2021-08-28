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В Польше опасаются «последствий» сближения России и Запада
Политика
В Польше опасаются «последствий» сближения России и Запада
pixabay.com

Варшава, 28 августа. Сближение США и Германии с Россией может отрицательно сказаться на Польше и Украине, считает бывший польский президент Александр Квасьневский.

Политик предположил, что укрепление сотрудничества РФ с Западом будет иметь «опасные последствия» для Варшавы и Киева. В частности, вопрос Крыма уйдет из международной повестки, а затем западные страны отменят санкции против Москвы, говорит Квасьневский.

Экс-президент Польши также заметил, что Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией, но делают это, чтобы противостоять Китаю. Немецкий же бизнес всегда был против антироссийских ограничений.

«Они не хотят покидать такой привлекательный рынок, как Россия», — отметил Александр Квасьневский.

Ранее поляки высмеяли антироссийскую речь президента страны Анджея Дуды на саммите «Крымской платформы». Пользователи Сети посоветовали Дуде заняться проблемами Польши, а не вмешиваться в дела других стран. Более того, многие юзеры признали, что Крым является российским полуостровом.

Крым стал регионом России в результате референдума, который состоялся в 2014 году. Большинство избирателей проголосовали за воссоединение полуострова с РФ. Референдум прошел в соответствии с международным правом.

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