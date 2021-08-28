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Певица Лена Катина лишилась внимания отца после развода родителей
Шоу-бизнес
Певица Лена Катина лишилась внимания отца после развода родителей
instagram.com  /  @lenakatina

Москва, 28 августа. Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина в эфире программы «Секрет на миллион» пожаловалась на недостаток внимания со стороны отца, музыканта Сергея Катина.

Один из основателей и автор многих хитов группы «Дюна» Сергей Катин развелся с матерью Лены, когда девочке было всего три года. После развода родителей, будущая звезда редко видела отца, но разрыв родителей пережила спокойно.

Вместе с новой супругой Натальей они обосновались за границей. В этом браке у музыканта появился сын Иван. С братом солистка «Тату» на продолжении длительного времени поддерживала теплые отношения.

«Мы общались, когда у нас было много европейских туров. Они меня забирали, мы ходили вместе ужинать. Но в какой-то момент у нас с Наташей произошел семейный конфликт и контакты прервались», — поделилась Катина с ведущей Лерой Кудрявцевой.

Но и после этого Катина продолжила общаться с братом. Она писала ему обо всех новостях, но он отвечал редко. Иван учился во Франции и жил в Лондоне, но позже обосновался в Москве.

«У него есть мои контакты, он всегда может связаться со мной, если захочет», — добавила артистка.

Ранее певица рассказала, как в 11 лет пережила нападение педофила. Полиция искала злоумышленника по фотороботу, но это дело так и осталось нераскрытым.

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отношения тату катина
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